XAML-Tipp: Zeilenumbruch bei einer TextBox

XAML: Zeilenumbruch bei einer TextBox

Ein Zeilenumbruch bei einem TextBox-Steuerelement kann auf unterschiedliche Wege erfolgen. Einmal beim Bestätigen der Enter-Taste durch den Anwender oder ganz einfach per Programmcode. Für beide Lösungen muss zuerst die TextBox-Eigenschaft Wordwrap auf true gesetzt werden. Die TextBox unterstützt nun einen Zeilenumbruch beim Drücken der Enter-Taste. Soll ein Umbruch per Code erfolgen, werden so genannte Escape-Sequenzen benötigt. Diese sind durch einen Backslash und ein Zeichen gekennzeichnet. So wird bei der gebundenen String-Property ein Text an der gewünschten Stelle mit \r

eingefügt. Die XAML-Anwendung wird dann genau an der jeweiligen Stelle einen Zeilenumbruch darstellen. Das „r“ steht für return und das „n“ für new line.