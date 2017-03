In der Kolumne „XAML Expertise“präsentiert Gregor Biswanger Top-How-tos zum Thema XAML. Einsteiger und fortgeschrittene XAML-Experten sollen hier durch geballtes Wissen gesättigt werden. Heute gibt es folgende Expertise: „WPF: Anwendung vom Code aus beenden und neustarten“.

WPF: Anwendung vom Code aus beenden und neustarten

Das Beenden der WPF-Anwendung im Kioskmodus soll meist nicht direkt dem Benutzer ermöglicht werden. Dennoch gibt es unterschiedliche Bedingungen, eine davon wäre zum Beispiel ein kompletter Neustart der Anwendung aus unterschiedlichen Gründen. Dazu wird auf die statische Start-Methode der Process-Klasse zugegriffen. Die aktuell ausgeführte Anwendung wird via ResourceAssembly.Location mitgeteilt. Durch die Shutdown-Methode der aktuellen Instanz wird die laufende Instanz beendet. Die Process-Klasse hat in der Zwischenzeit eine komplett neue gestartet. In folgendem Codebeispiel wird diese Kombination noch einmal genauer demonstriert:

System.Diagnostics.Process.Start(Application.ResourceAssembly.Location);

Application.Current.Shutdown();