55 WordPress-Plugins

WordPress ist – mit großem Abstand – das meistgenutzte Content-Management-System und bietet bereits in seiner Standardausführung zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Um aber das gesamte Potenzial des Systems nutzen zu können, ist der Einsatz von zahlreichen Erweiterungen, auch Plugins genannt, fast unabdingbar. Die Auswahl in der Plugin-Welt ist schier unendlich groß und reicht von einfachen Erweiterungen, die einzelne Features ermöglichen, bis hin zu ausgewachsenen Projektmanagementtools und Shoplösungen. In diesem Buch werden 55 der wichtigsten und nützlichen WordPress-Plugins vorgestellt, die die Autoren in ihrer jahrzehntelangen Erfahrungen bei der Arbeit mit WordPress kennen und schätzen gelernt haben.