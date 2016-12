Willkommen im IT-Dschungel! Auch in der dritten erweiterten Auflage des erfolgreichen Kultratgebers gibt es für Berufseinsteiger und IT-Experten wieder viele nützliche Tipps und Tricks, um im dynamischen IT-Alltag die eigene Karriere im Blick zu behalten. Karriere 4.0 bedeutet heute, dass Beruf und Privatleben immer mehr verschmelzen: Mobiles Arbeiten wo, wann und wie man will. Wie man im Dickicht der Möglichkeiten und Herausforderungen seine eigene Work-Life-Balance in den Griff bekommt, verrät dieses Buch. Der IT Survival Guide rückt dabei aber nicht nur das Thema Karriere in den Mittelpunkt, sondern vor allem auch die praktische Arbeit eines ITlers in unterschiedlichen Umgebungen. Yasmine Limberger gewährt dabei einen umfassenden Einblick hinter die Kulissen. Sie verrät, was Personaler und Vorgesetzte heute erwarten, auf welche Persönlichkeitstypen man im Laufe seiner Karriere trifft und wie man mit den unterschiedlichen Spezies am besten umgeht, um seine Ziele zu erreichen und Konflikte zu vermeiden. Gleichzeitig werden aktuelle IT-Trends und deren Einfluss auf die IT-Berufsbilder betrachtet. In den praxisnahen, informativen und zuweilen amüsant beschriebenen Alltagssituationen in der IT gibt die Autorin wertvolle Erfahrungen weiter, sowie motivierende Anregungen zur Selbstreflexion.