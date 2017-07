SharePoint Kompendium digital – Bd. 17

Das SharePoint Kompendium ist ein Sammelband unterschiedlicher Artikel rund um das Thema SharePoint. Dieser Band zeigt, welche Sicherheitsaspekte beim Datenzugriff in Unternehmen zu beachten sind, und wie die Zusammenarbeit und Vernetzung in Unternehmen mithilfe der Produktivitätspalette von Office 365 noch besser wird. Möglichkeiten der Steigerung der Arbeitszufriedenheit durch Mitarbeitermotivation werden in einem weiteren Artikel dieser Ausgabe erläutert. Abschließend geht es um erweiterte Techniken für Ereignisempfänger und wie Ereignisempfänger für SharePoint Online umgesetzt werden können.