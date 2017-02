TFS Jumpstart

Bereits seit Anfang 2013 kann man auf verschiedenen Wegen an eine kostenlose Ausgabe von Microsofts ALM-Plattform, dem Team Foundation Server (TFS), gelangen: von der On-Premise-Variante TFS Express bis hin zur Nutzung der Visual Studio Team Services in der Cloud. In den letzten Jahren hat sich die Welt rund um den TFS weiterentwickelt, und viele dieser Entwicklungen sind auch am TFS nicht spurlos vorübergegangen. Ein namhaftes Beispiel hierfür ist eine vollständige Integration von Git sowie ein komplett überarbeitetes Build-System, das sowohl per PowerShell-Skript als auch unter Node.js lauffähig ist. Der Trend zu mehr Offenheit bei Microsoft macht also auch vor deren ALM-Plattform zum Glück nicht halt. Es ist heute also einfacher denn je, sich mit dem Team Foundation Server zu befassen und die Mächtigkeit dieser ALM-Plattform für sich zu nutzen. Dieses Buch soll eine einfache Starthilfe auf dem Weg zum gelebten Application Lifecycle Management sein.