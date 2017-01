Setzen Sie modernes C++ schon in Ihrer täglichen Arbeit ein? Warum eigentlich nicht? Der neue Standard enthält viele Erweiterungen, die Ihnen das Programmiererleben leichter und Ihre Anwendungen besser machen: Vom Schlüsselwort für undefinierte Zeiger über Lambda-Ausdrücke bis zur Unterstützung paralleler Programmierung. Auch C++ 17 bring eine Reihe von Erweiterungen mit, welche Ihre Produktivität erhöhen und Ihren Quellcode optimieren können. Die aktuellen Compiler von Microsoft, GNU und anderen unterstützen die neuen Features schon beinahe vollständig. Dieses Buch ist Ihr schneller Weg, von den Neuerungen schon morgen zu profitieren. Es ist kein C++-Grundkurs, sondern beschreibt Thema für Thema die Erweiterungen des modernen C++ von C++ 11 über die Version 14 bis zum aktuellen Stand 17. Peter Pohmann geht es nicht darum, jeden einzelnen Aspekt der letzten drei C++-Updates in allen Details zu beschreiben. Vielmehr bekommen Sie so knapp wie möglich das nötige Wissen und Verständnis an die Hand, die neuen Möglichkeiten sofort einzusetzen. Der Autor lässt dabei alles weg, was Ihnen in der Praxis nicht weiterhilft, zum Beispiel Features, die in keinem verbreiteten Compiler implementiert sind, oder solche, die einem im Programmiereralltag gar nicht auffallen. Dafür gibt es zu jeder Neuerung Tipps, ob, wie und wann man sie am besten verwendet.