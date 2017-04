Mit CakePHP 2.9.8 ist das nächste Maintenance-Release für den 2.x-Release-Zweig des beliebten Frameworks erschienen. Im Fokus stehen dabei vor allem verschiedene Bug-Fixes; zudem wurde der Support für TLS 1.2 zu CakeSocket hinzugefügt. Außerdem haben die CSRF- und Security-Token-Fields nun autocomplete=off , was ein Problem mit dem Back-Button in neueren Safari-Versionen behebt. Alle Informationen zur neuen CakePHP-Version bietet der zugehörige Blogpost sowie das Changelog. CakePHP 2.9.8 steht auf GitHub zum Download zur Verfügung.

Vor einiger Zeit hat das WordPress-Team den Support von Legacy-Browserversionen in WordPress zur Diskussion gestellt. Nun gibt es auch eine offizielle Entscheidung zum Thema Browser-Support: Ab WordPress 4.8 soll die Unterstützung von Internet Explorer 8, IE 9 und IE 10 eingestellt werden. Dazu sagt Matt Mullenweg im WordPress-Entwicklerblog:

Microsoft officially discontinued supporting these browsers in Januar 2016, and attempting to continue supporting them ourselves has gotten to the point where it’s holding back development.