Bisher waren die Authentifizierung und Autorisierung in CakePHP durch die AuthComponent miteinander verbunden – einem Monolith, der an den Controller-Layer einer Applikation angebunden ist und nur schwer in anderen Layern wiederverwendet werden kann. Nun steht ein neues Authentifizierungssystem für CakePHP 3 zur Verfügung, das auf PSR-7 Middleware basiert. Ebenso wurde die Authentifizierung komplett refaktorisiert und in einen neuen Namespace verschoben; zudem trennt die neue Implementierung Authenticators und Identifiers. Grundsätzlich, so sagt das Entwickler-Team im zugehörigen Blogpost im CakePHP-Blog, bleibt die Konfiguration jedoch gleich:

The largest change is that you have to split configuration for the authenticators and identifiers. Another significant change is that authentication is connected to your application as middleware, and not in the controller.