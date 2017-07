Auf geht es in eine neue Arbeitswoche – natürlich mit unserem Wochenrückblick der spannendsten Themen der letzten Woche. Mit dabei sind neue Windows 10 Insider Preview Builds, 9 Design Patterns für Microservices in der Cloud und die Frage: Was macht einen guten Product Owner aus?

Darüber hinaus gab es aber natürlich auch viele weitere Themen, die die Entwicklerwelt in der letzten Woche beschäftigt hat – etwa Gatsby, ein Static-Site-Generator für React oder alle Neuigkeiten von Microsofts Partnerkonferenz Inspire.

Doch wie immer starten wir mit den Top-Themen der letzten Woche in unseren Wochenrückblick.

Der Product Owner: Backlog-Boss und Chaos-Bezwinger

In der Regel führt sich ein agiles Team selbst. Am Ende muss aber trotzdem jemand für die Ergebnisse des Teams gerade stehen. Diese Aufgabe entfällt normalerweise auf den Product Owner, der Entscheidungen über das Product Backlog trifft und für Ordnung im Team und dem Projekt sorgt. Für die Rolle des Product Owners gibt es allerdings viele Konzepte. Eine oft gestellte Frage ist daher: Was macht einen guten Product Owner aus? Dem sind wir in der vergangenen Woche nachgegangen und haben die verschiedenen Definitionen von Product Owner genauer unter die Lupe genommen. In unserem Wochenrückblick landet das Thema wenig überraschend auf dem vordersten Platz.

Windows 10 Insider Preview Build 16241 für PC und 15230 für Mobile

Aktuell arbeitet Microsoft fleißig am kommenden Fall Creators Update und hat daher auch letzte Woche wieder neue Windows 10 Insider Preview Builds für PC und Mobile veröffentlicht. Dabei ist die Liste der Neuerungen im Windows 10 Insider Preview Build 15230 für Mobile recht übersichtlich; Build 16241 für PC bringt dagegen zahlreiche Änderungen mit. Dazu zählen etwa Designanpassungen für den GPU-Abschnitt im Task Manager sowie Verbesserungen für Mixed Reality. In unseren Wochenhighlights platzieren sich die neuen Windows 10 Insider Preview Builds dieses Mal ebenfalls ganz weit vorn.

9 Design Patterns für Microservices in der Cloud

Die Microservice-Architektur setzt sich im Web immer stärker durch. Gerade bei Cloud-Lösungen ist diese Anwendungsarchitektur beliebt, doch auch bei anderen Projekten bietet sie viele Vorteile. Das AzureCAT Patterns & Practices Team hat kürzlich neun neue Design Patterns vorgestellt, die dabei helfen sollen, die Microservice-Architekturen in der Cloud zu verbessern. Wir haben uns in der letzten Woche die neuen Design Pattern einmal vorgenommen und vorgestellt; sie landen in unseren Top-Themen der Woche ebenfalls ganz weit vorn.

GatsbyJS, Karriere 4.0 & Microsoft Inspire 2017 – das war sonst noch spannend

Neben unseren Top-Themen der Woche gab es natürlich noch viele weitere interessante Themen, die die Entwicklerwelt beschäftigt haben. Dazu zählt etwa GatsbyJS – ein Static Site Generator für React, der kürzlich in Version 1.0 erschienen ist. Ebenso dabei ist die aktuelle Ausgabe unseres VR for Real. Darin ging es unter anderem um das Release von Unity 2017.1, die Oculus Rift im Sommer-Sale und die Vorstellung von Googles VR-App Google Blocks.

Auch eine neue Ausgabe unserer Kolumne „Olis bunte Welt der IT“ ist in unseren Wochenhighlights vertreten. Das Thema des Beitrags: Microservices: Reden ist Gold. Zudem ging es letzte Woche im neuen Karrieretipp von Yasmine Limberger um die Karriere 4.0 – und die Frage, ob man bereit für die Digitalisierung ist.

Und auch im Microsoft-Universum hat sich letzte Woche einiges getan. Zum einen wurde der zweite Bug-Bash für das Windows 10 Fall Creators Update angekündigt, zum anderen gab es einige Neuigkeiten von Microsofts Partnerkonferenz Inspire. Dazu zählen insbesondere neue Azure-Features.

Zu guter Letzt haben wir auf der webinale 2017 mit Jens Fauldraht über das Thema SEO und UX gesprochen, und wenig überraschend ist das Interview auch in unseren Top-Themen der Woche vertreten.