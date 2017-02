Wie jeden Montag blicken wir auch heute noch einmal auf die spannendsten und interessantesten Themen der vergangenen Woche zurück – und es ist einiges in der Entwicklerwelt passiert! In unserem Wochenrückblick mit dabei sind unter anderem News und Gerüchte zum Raspberry Pi 4, Minimalismus in der Softwareentwicklung und Sebastian Bergmann gibt im Interview Antworten zu den Problemen beim Release von PHPUnit 6.

Darüber hinaus gibt es aber auch viele weitere Themen, die in der letzten Woche einige Aufmerksamkeit auf sich zogen – etwa Pair Programming in der agilen Softwareentwicklung, Angular im Unternehmensalltag und der neuste Windows 10 Insider Preview Build.

Werfen wir aber zunächst erst mal einen Blick auf unsere drei Top-Themen der vergangenen Woche:

Wann kommt der Raspberry Pi 4?

Gerüchte rund um den Raspberry Pi 4 gibt es haufenweise – insbesondere, was den Release-Termin angeht. Der könnte vielleicht sogar noch im Februar liegen, falls man sich an den bisherigen Releasezyklus des Einplatinencomputers hielte. Allerdings gibt es seitens der Raspberry Pi Foundation keine Pläne, in absehbarer Zeit eine neue Version auf den Markt zu bringen. Auch was mögliche Spezifikationen des Raspberry Pi 4 angeht, gibt es wilde Gerüchte. Einige davon haben wir in der vergangenen Woche für euch zusammengetragen; in den Wochenhighlights liegt der Raspberry Pi 4 jedenfalls auch ganz vorn.

Minimalismus für Softwareunternehmen

Die IT-Branche ist komplex und man sieht sich tag ein tag aus bewusst oder unbewusst mit vielen Entscheidungen konfrontiert. Wie bei so vielem gilt auch hier: weniger ist manchmal mehr. So strebt auch die Softwarebranche vermehr nach Minimalismus, denn der kann dabei helfen, produktiver zu arbeiten. Verzichtet man zum Beispiel auf nicht zwingend nötige Dinge oder nutzt Systeme, die Entscheidungen vereinfachen, kann man mehr Energie und Konzentration auf anderes verwenden. Ganz so einfach, wie das jetzt klingt, ist es allerdings nicht. Im aktuellen Breakpoint Wilson beschäftigt sich Dennis Wilson ausführlich mit dem Thema Minimalismus für Softwareunternehmen – und das sichert sich in unserem Wochenrückblick ebenfalls einen Platz hoch oben in der Top 10.

PHPUnit 6, Failed Tests und viele Antworten – Sebastian Bergmann im Interview

Vor kurzem ist mit PHPUnit 6.0.0 die neuste Version des Testing-Frameworks erschienen. So weit, so gut, könnte man meinen. Denn bereits kurz nach dem Release trudelten die ersten Beschwerden über fehlschlagende Tests via Twitter ein. Was war da passiert? Der Frage sind wir im Interview mit dem Entwickler von PHPUnit, Sebastian Bergmann, nachgegangen und bringen ein wenig Licht ins Dunkel. Das Interview stieß bei euch auf viel Anklang; in unserem Wochenrückblick platziert es sich in den Top-Themen der Woche.

Pair Programming, Angular im Unternehmensalltag & Windows 10 – weitere spannende Themen

Neben unseren Top-Themen der Woche gab es natürlich auch viele weitere Themen, die in der vergangenen Woche für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Dazu gehört zum Beispiel der neuste Insider Preview Build von Windows 10 für PC. Build 15031 ist dabei Feature complete, das heißt, das hier bereits alle Features des kommenden Creators Updates enthalten sind.

Außerdem dabei sind Microsofts Veröffentlichung des Project Rome Android SDKs sowie die aktuelle Ausgabe des Inside IoTs. Darin ging es unter anderem um den Start von Alexa Voice Service in Deutschland, bessere selbstfahrende Autos von Waymo und die Nutzung des Raspberry Pi zum Mixen von Cocktails.

Ebenso in den Wochenhighlights vertreten, ist eine Session von Dorothea Kolossa von der MobileTechCon 2016, in der sie Grundlagen von Spracherkennungssystemen erklärt. Auch dabei sind eine Case Study zur Entwicklung eines UI-Designs einer Multiplattform-App für Servicetechniker sowie Pair Programming in der agilen Softwareentwicklung. Und zum Abschluss unseres Wochenrückblicks hat es noch ein zweites Interview in die Top-Themen der Woche geschafft. Darin steht Christian Weyer Rede und Antwort zum Thema Angular im Unternehmensalltag.