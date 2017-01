Ende des aktiven Supports für PHP 5.6

Am 28. August 2014 erschien mit PHP 5.6 die letzte Minor-Version des PHP 5.x-Release-Zweigs, pünktlich am 31.12.2016 wurde nun der aktive Support für diese nach wie vor vielgenutzte PHP-Version eingestellt. Die für Januar 2017 geplante Veröffentlichung von PHP 5.6.30 markiert das letzte Release mit regulären Bug-Fixes für diese PHP-Version. Künftig erhält sie demnach nur noch kritische Security-Fixes, bevor sie am 31.12.2018 ihr End-of-Life erreichen wird. User von PHP 5.6 sollten darum möglichst bald das Upgrade ihres PHP-Stacks zu PHP 7 (bzw. PHP 7.1) ins Auge fassen. Mehr Informationen dazu bietet etwa ein Artikel von Sebastian Bergmann; einen Überblick über die aktuell unterstützten PHP-Versionen findet sich in der PHP-Dokumentation.

CakePHP 3.4.0-beta3 erschienen

Aktuell arbeitet das CakePHP-Team fleißig an der neuen Framework-Version CakePHP 3.4.0. So erschienen in den letzten Tagen gleich drei Beta-Versionen des kommenden Framework-Updates; derzeit steht die dritte Beta von CakePHP 3.4.0 zum Testen zur Verfügung. Im Gepäck hat das Update verschiedene Bug-Fixes; zudem wurde Response::getCookies() hinzugefügt, FormHelper::input() wird deprecated und mit FormHelper::control() ersetzt. Alle Änderungen lassen sich im zugehörigen Blogpost im CakePHP-Blog beziehungsweise dem Migration Guide nachlesen.

