Higher-Level-Funktionalität und High-Performance – das steht beim neuen Vulkan High Level Framework, kurz VkHLF, im Vordergrund. Bei der von Nvidia Open Source zur Verfügung gestellten Library handelt es sich um eine experimentelle High-Level-Abstraktions-Library, die auf Vulkan aufsetzt. Dabei soll sie so nah wie möglich am Vulkan-API bleiben und fügt Features wie transparente Suballocation, Ressource-Tracking im CPU und GPU und eine vereinfachte Ressourcen-Erstellung hinzu.

Aktuell befindet sich das Projekt noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase und soll, so die ausdrückliche Warnung des Entwickler-Teams, noch nicht für Production-Code eingesetzt werden. Außerdem heißt es:

it has been designed for high-performance, but it can cost performance relative to native Vulkan if not employed with the intended usage patterns.