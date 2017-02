Windows 10 Mobile: Insider Preview Build 15025 ist da

Pünktlich zum heute startenden Bug Bash hat Microsoft den Insider Preview Build 15025 auch für Nutzer von Windows 10 Mobile freigegeben. Im Wesentlichen gleichen die neuen Features denen des Insider-Desktop-Builds. So wurde der Feedback Hub um Collections erweitert, für Nutzer mit Sehbeeinträchtigung wurde eine Mono-Audio-Option eingeführt und Microsoft Edge kann nun E-Books vorlesen. Daneben gab es eine ganze Reihe Bug-Fixes; einen Überblick über alle Neuerungen und Änderungen gibt der zugehörige Blogpost.

NativeScript 2.5 mit vielen neuen Features erschienen

Mit NativeScript 2.5 steht eine neue Version des Frameworks zur Verfügung. Im Gepäck hat das Update zahlreiche neue Features sowie umfangreiche Verbesserungen. So ist etwa das Bundling des Codes mit webpack einfacher; zudem nutzt das nativescript-dev-webpack-Plugin ab sofort webpack 2.0. Neu ist außerdem die Integration des Chrome-DevTools-Debuggers, mit dem sich sowohl JavaScript als auch TypeScript debuggen lässt. Ebenso gab es einige Verbesserungen in puncto CLI-Verhalten und bei der Visual-Studio-Code-Extension. Zudem steht in NativeScript 2.5 die neuste Version von Telerik UI for NativeScript zur Verfügung. Darüber hinaus wurden auch noch einige weitere Neuerungen implementiert, die im zugehörigen Blogpost im NativeScript-Blog nachgelesen werden können.

Dieser Beitrag wird im Tagesverlauf kontinuierlich aktualisiert.