Heute im Fast Forward: Windows 10 Insider Preview Build 15207 für Mobile steht zur Verfügung und Atom erhält bessere Startzeit in der aktuellen Beta. Außerdem haben wir eine ganze Reihe an sinnvollen Tutorials für euch: TDD und BDD in Sylius, transparente JPG-Images mit SVG und UIs mit React Storybook.

TDD und BDD in Sylius

Sylius ist ein Open Source eCommerce-Framework, das auf Symfony basiert und damit wirbt, bestens für die agile Arbeitsweise geeignet zu sein: „Built with Agile for Agile“, so sagt die Website zum Framework. Und da Tests nun mal ein integraler Bestandteil des agilen Workflows sind, hat Deji Akala die Eignung von Syluis für das Test Driven Devleopment (TDD) und Behaviour Driven Development (BDD) unter die Lupe genommen. Wie er berichtet, sei das Framework wirklich gut für diese Entwicklungsmethoden geeignet. Dazu stehen Entwicklern in Sylius Tests mit PHPUnit, Phpspec und Behat zur Verfügung. Akala hat das alles einfach mal ausprobiert und zeigt in seinem Tutorial, wie TDD und BDD mit Sylius funktionieren.

Transparente JPG-Images mit SVG

Bilder mit transparentem Hintergrund lassen sich auf vielen Wegen ins Webdesign integrieren; der typischste Weg ist wohl die Verwendung von PNGs. Dadurch sinkt aber entweder die Bildqualität oder man muss eine große Dateigröße in Kauf nehmen. Man kann jedoch auch mit JPG arbeiten! Dadurch lässt sich die Datei klein halten und zugleich eine gute Qualität erlangen. Der Weg zum transparenten JPG führt über den Illustrator und einen Pfad, der als SVG verwendet wird. Wie genau man vorgeht, zeigt Chris Coyier. Auch die Kommentare zu seinem Tutorial sind lesenswert: Dort werden gleich noch weitere Wege zum Ziel des transparenten JPG ergänzt.

UIs besser managen mit React Storybook

Nach intensiven Designprozessen am Anfang eines Projekts verlässt der Designer häufig erst einmal das Team. Später muss er umständlich wieder alles aufholen. Zumindest stellt sich Entwicklerteams dieses Problem häufig genug, so Pavels Jelisejevs. Damit das Wieder-Reinkommen einfacher wird und um die Konsistenz des Designs trotz Veränderungen sicherzustellen, gibt es React Storybook. Storybook dient in Form einer Plattform für eine bessere Zusammenarbeit innerhalb des Team als Hilfe, zudem lassen sich damit hübsche UIs entwickeln und die UI-Komponenten effektiv managen. Des Weiteren kann es für automatisierte Unit-Tests und mehr verwendet werden. In Jelisejevs Guide wird ausführlich erklärt, wie React Storybook aufgesetzt und eingerichtet wird.

Windows 10 Insider Preview Build 15207 für Mobile

Microsoft hat den Windows 10 Insider Preview Build 15207 Mobile für Windows Insider im Fast Ring veröffentlicht. Bis auf einen Fix handelt es sich dabei um quasi denselben Build, der letzte Woche mit der Versionsnummer 15205 veröffentlicht wurde. Für den neuen Build 15207 haben die Entwickler der Windows 10 Mobile OOBE eine Privacy Page hinzugefügt. Außerdem sollen Änderungen der Common Privacy während des Setup schneller und effektiver durchführbar sein. Da viele Insider von Abstürzen ihrer Geräte nach erstmaligem Entsperren nach dem Upgrade auf Build 15205 berichtet hatten, wünscht sich das Microsoft-Team um Dona Sarkar Feedback für die Änderung. Deswegen sei ein neuer Build mit nur dieser einen Änderung veröffentlicht worden. Die originale Release-Ankündigung befindet sich auf dem Windows 10 Blog.

Bessere Startzeit für Atom

Die Startzeit des beliebten Editors Atom ist bereits seit einiger Zeit im Fokus der Atom-Entwickler. In der aktuellen Beta von Atom 1.17 wurden darum umfangreiche Verbesserungen selbiger vorgenommen; weitere Änderungen sind zudem bereits in der Planung. So wurde seit November letzten Jahres untersucht, an welchen Stellen besonders viel Zeit beim Öffnen eines Atom-Fensters aufgewandt werden musste. Dabei stellte sich heraus, dass viele der Vorgänge während des Starts überflüssig sind und die Startzeit so deutlich verbessert werden kann. In einem Blogpost im Atom-Blog erklärt das Team hinter dem Editor ausführlich, welche Änderungen vorgenommen wurden und wie sie sich auf die Startzeit von Atom auswirken.