Zunächst einmal benötigen die verschiedenen Pflanzen unterschiedliche Wassermengen. So kommen z. B. Kartoffeln mit Unmengen Wasser zurecht, während Radieschen oder auch Kohlrabi gerne platzen, wenn zu viel Wasser zugeführt wird. Weiterhin sollte man sich über die Bewässerungseinrichtung und die zu bewässernden Flächen Gedanken machen.

Je nachdem wie groß die Fläche ist, die ein Gartensprenger abdecken soll, variiert die Beregnungszeit bei konstanter Wassermenge pro Quadratmeter. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass es keinen Sinn ergibt, zu bewässern, wenn der Boden noch vom Vortag feucht ist, es sowieso schon regnet oder die Wettervorhersage Regen gemeldet hat, wird die Aufgabe, den Garten zu bewässern, recht kniffelig.

Mit einer kleinen Steuerung lässt sich dieses Problem lösen. In unserem konkreten Fall werden wir das Logikmodul LOGO! von Siemens einsetzen.

Artikelserie Teil 1: Gartenbewässerung mit dem LOGO! von Siemens

Teil 2: Reale Programme in einem realen LOGO!

Teil 3: Wetterdaten – aus dem Internet ins LOGO!

Das Logikmodul LOGO! von Siemens

LOGO! ist ein professionelles Logikmodul von Siemens, mit dem sich kleine Automatisierungsprojekte schnell in die Tat umsetzen lassen. Das Basismodul verfügt über acht digitale Eingänge, von denen vier als Analogeingänge verwendet werden können. Je nach Typ des Basismoduls können die digitalen Relaiskontakte bis zu zehn Ampere Schaltleistung oder Transistorausgänge mit 0,3 Ampere Schaltleistung haben. Die Transistorausgänge haben den Vorteil, dass sie sich praktisch beim Schalten nicht abnutzten und eine erheblich höhere Schaltfrequenz als die Relaisausgänge haben. Das Gehäuse ist für die Hutschienenmontage vorgesehen, mit der das LOGO! bequem im heimischen Schaltschrank verbaut werden kann.

Mit der Vielzahl von vorhandenen Funktionsbausteinen kann man alle nur denkbaren Steuerungsaufgaben realisieren. Diese Bausteine können auch völlig neu kombiniert werden, oder man baut sich aus den logischen Grundfunktionen UND, ODER, NICHT komplett eigene Steuerungslogiken zusammen. Um das LOGO! zu programmieren, gibt es eine komfortable IDE, mit der sich die erstellten Programme zunächst einmal simulieren lassen, bevor man sie in die reale Hardware einspielt.

Eine Demoversion der Software ist frei erhältlich. Sie ist in Java geschrieben und sowohl unter Linux, Mac OS als auch unter so exotischen Betriebssystemen wie Windows lauffähig. Der aktuelle Vertreter der LOGO!-Familie kann bequem über die vorhandene Netzwerkschnittstelle angebunden werden. Ein kleiner Webserver ist auch schon mit an Bord. Mit ihm lassen sich nicht nur Informationen aus dem LOGO! auslesen, sondern auch Steuerbefehle über das Netz an das LOGO! übermitteln.

Sollte der Funktionsumfang des Basismoduls nicht ausreichend sein, kann man es beliebig durch zusätzliche IO oder auch Kommunikationsmodule erweitern. Das sollte erst einmal als Steckbrief für das LOGO! reichen. Es ist viel interessanter, mit dem kostenfreien Simulator zu arbeiten als sich über die technischen Details auszulassen. Diese können natürlich auf der Homepage des LOGO! eingesehen werden.

Installation der Simulationssoftware

Die Demosoftware kann von der Siemens-Homepage heruntergeladen werden; die Downloadseite sehen Sie in Abbildung 1. Dort können Sie die für Ihr System passende Version der Demosoftware auswählen. Die einzige Einschränkung der Demoversion im Vergleich zur Vollversion liegt darin, dass sie sich nicht mit einem realen LOGO! verbinden kann.

Das ist aber kein Problem, da wir unser komplettes Steuerprogramm im ersten Schritt im Simulator laufen lassen. Falls Sie sich dazu entscheiden, das Projekt nachzubauen, bekommen Sie die Vollversion der Software im LOGO!-Starterkit mitgeliefert.

Wir zeigen hier die weiteren Installationsschritte beispielhaft für Linux. Die heruntergeladene setup.bin-Datei speichern wir in einem Unterordner unserer Wahl. In unserem Beispiel ist es der Ordner Downloads. Danach starten wir von dort aus die Installation:

cd Downloads/ sh ./setup.bin

Als Erstes fragt uns das Installationsprogramm nach unserer bevorzugten Sprache (Abb. 2).

Danach bekommen wir die Lizenzbedingungen, die wir aufmerksam durchlesen und dann annehmen. (Abb. 3).

Zum Ausprobieren ist es sinnvoll, die Software in den Userspace zu legen und sie nicht gleich unter /usr/ zu installieren. Das klappt dann auch ohne Root-Rechte. (Abb. 4).

Den Link zum Starten soll uns die Installationssoftware auf dem Desktop erstellen (Abb. 5).

Zum Abschluss klicken wir noch einmal auf den Fertig-Button, und die Software ist einsatzbereit. Falls der Java-Installer sich jetzt nicht freiwillig beendet hat, kann man ihn einfach mit STRG + C abbrechen (Abb. 6).

Die Installationsroutinen sind für SUSE Linux gedacht; falls Sie eine andere Distribution verwenden, sind noch einige manuelle Nacharbeiten nötig. Der folgende Workaround ist nötig, damit die Netzkonfiguration richtig erkannt wird. Die Dateien müssen entsprechend Ihrer real vorhandenen Netzwerkinterfaces erstellt werden:

sudo mkdir -p /etc/sysconfig/network sudo touch /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0 sudo touch /etc/sysconfig/network/ifcfg-wlan0

Sollte die automatisch erstellte Verknüpfung nicht funktionieren, wechseln Sie einfach in den Installationsordner und starten die LOGO!-Software manuell:

cd Siemens/LOGOComfort_V8(Demo)/ ./LOGOComfort

Das Ziel ist erreicht, die LOGO!-Software ist jetzt einsatzbereit. (Abb. 7)

Erste Experimente

Unsere erste Aktion wird die Erstellung eines neuen FBD-Projekts sein. (Datei | Neu | Funktionsplan) Im Kasten „Projekttypen“ sind die verschiedenen Projekttypen kurz erklärt. In der Liste im linken unteren Bereich des LOGO! sehen wir jetzt alle uns zur Verfügung stehenden Funktionsbausteine. Man kann sie einfach auswählen und unserem Schaltplan hinzufügen.

ürs Erste nehmen wir uns vier Eingänge, ein logisches AND, zwei Ausgänge und einen Not-Baustein. Diese verschalten wir, wie es in Abbildung 8 dargestellt ist. Die Bedienung des GUI erinnert etwas an ein CAD-Programm. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit ist sie wirklich gut zu bedienen. Sollte man einmal nicht mehr weiterwissen, bringt die ESC-Taste einen immer wieder in den Selektionsmodus zurück. Die F1-Taste startet immer eine kontextsensitive Hilfe.

Um unsere Schaltung nun zu simulieren, drücken wir einfach die F3-Taste oder klicken das Simulations-Icon in der Menüleiste direkt über dem Schaltplan an, und schon erwacht unser Schaltplan zum Leben. Am unteren Bildschirmrand sind jetzt unsere Ein- (I1 bis I4 ) und Ausgänge (Q1 und Q2) zu sehen. Leitungen, die logisch high sind, werden rot dargestellt. Wenn die Leitungen logisch low sind, wird die Farbe blau zur Anzeige verwendet. Den logischen Zustand der Eingänge kann man durch das Anklicken der Symbole in der unteren Leiste oder durch Klicken direkt im Schaltplan verändern. Wir können jetzt schön sehen, wie sich die Zustände in unserer Schaltung ändern (Abb. 9).

Nachdem wir unsere ersten Versuche mit dem LOGO! erfolgreich abgeschlossen haben, können wir uns einige der vorhandenen Funktionsblöcke etwas genauer ansehen. Als Erstes möchte ich Ihr Augenmerk auf die Ausschaltverzögerung lenken. Sie sorgt dafür, dass nach dem Abschalten ein Schaltzustand noch eine gewisse Zeit erhalten bleibt. Diese Funktion wird für Lüftungen von Toiletten eingesetzt und ist auch als Nachlaufrelais bekannt. In unserer Gartenbewässerung könnte sie dazu eingesetzt werden, um für eine gewisse Zeit das Wasser einzuschalten. Abbildung 10 zeigt Ihnen den Schaltplan und die Blockeigenschaften. Um zu den Blockeigenschaften zu gelangen, wählt man einfach den entsprechenden Funktionsblock mit der rechten Maustaste aus und klickt im Kontextmenü auf Blockeigenschaften.

Ein weiterer, für uns wichtiger Funktionsbaustein ist der „Analoge Schwellwertschalter“. Er bekommt als Eingangsgröße einen analogen Wert, der in einer realen Anwendung von einem Sensor kommen würde und schaltet seiner Programmierung entsprechend den Ausgang an oder aus. In unserem Beispiel wird der Ausgang eingeschaltet, wenn ein Wert von 500 überschritten wird. Um den Ausgang wieder abzuschalten, muss ein Wert von 400 unterschritten werden. Dieses Verhalten wird in der E-Technik als Schalthysterese bezeichnet. In unserer Gartenbewässerung könnte dieser Funktionsbaustein dazu verwendet werden, bei zu hoher Bodenfeuchte die Bewässerung zu deaktivieren. Abbildung 11 zeigt Ihnen die Blockeigenschaften und den Schaltplan. Die Beispielschaltpläne finden Sie im Download-Bereich des Entwickler Magazin 2.16.

Projekttypen FBD-Funktionsplan Der Funktionsplan (FBD Function Block Diagram) ist aufgebaut wie ein Schaltplan, den man aus der Digitaltechnik kennt. Die logischen Verknüpfungen haben Ein- und Ausgänge. Der Ausgangszustand ist das Ergebnis der logischen Verknüpfung der Eingangszustände. Anwender, die aus den Bereichen Elektronik oder Informatik kommen, können sich mit dieser Darstellungsvariante sehr schnell anfreunden. LAD-Kontaktplan Der Kontaktplan (LAD Ladder Diagram) ist dem Stromlaufplan aus der E-Technik nachempfunden. Die Schaltungen sind aus Öffner, Schließer und Ausgängen aufgebaut. Diese Art der Darstellung bevorzugen Anwender, die ihre Wurzeln im Handwerk haben. UDF-/UDP-Diagramm Das UDP-Diagramm (UDF User Defiend Function) ist dazu gedacht, eigene Funktionsblöcke zu erstellen. Eine UDF wird in FBD erstellt. Durch die Verwendung von UDPs werden Schaltpläne übersichtlicher. Man kann eine einmal entwickelte Funktion in unterschiedlichen Programmen einsetzen.

Wir haben jetzt gesehen, wie einfach es ist, ein Programm für das LOGO! zu erstellen. Wenn Sie das Thema vertiefen möchten, kann ich Ihnen das Onlinetraining für das Logikmodul LOGO! von Siemens ans Herz legen. Hier wird Schritt für Schritt erklärt, wie die Erstellung von LOGO!-Programmen funktioniert.

Ausblick

Wir haben uns im ersten Teil unserer Reihe zuerst einmal sehr intensiv mit dem Siemens LOGO! und der dazugehörigen Software LOGOComfort auseinandergesetzt. Weiterhin haben wir gesehen, wie einfach unsere „Logik“ mit dem Simulator überprüft werden kann. Damit haben wir die Grundlagen für weitere Experimente geschaffen.

Im zweiten Teil dieser Reihe kehren wir wieder zu unserem Projekt der Gartenbewässerung zurück und laden unser Programm in ein reales LOGO! herunter. In Teil 3 werden wir sehen, wie wir Wetterdaten aus dem Internet in das LOGO! hineinbekommen und wie wir unsere Bewässerungsanlage einfach über ein kleines Java-Programm bedienen können. Sollte beim einen oder anderen das Interesse so groß sein, dass er nicht auf die Teile 2 und 3 warten möchte, kann er die Funktionen des LOGO! mit dem Simulator leicht im Eigenstudium ergründen.