Seit Anfang April steht das Creators Update für Windows 10 offiziell zur Verfügung. Im Gepäck hat das aktuelle Update für das Microsoft-Betriebssystem neben Paint 3D auch viele weitere Neuerungen – darunter auch einige Verbesserungen für den neuen Microsoft-Browser Microsoft Edge. Dabei wurden vor allem an der JavaScript-Engine Chakra einige Änderungen vorgenommen, die für eine bessere JavaScript-Performance des Microsoft-Browsers sorgen sollen. Außerdem erhalt Microsoft Edge experimentellen Support für WebAssembly und Shared Memory and Atomics.

Mit dem Windows 10 Creators Update wurden auch der JavaScript-Engine Chakra einige neue Features spendiert, die die tägliche Browsing-Experience der Nutzer von Microsoft Edge verbessern sollen.

So wurde bereits zu Zeiten des Internet Explorers die Möglichkeit des defer-parsens von Funktionen in Chakra eingeführt. Die Engine prüft dabei infrage kommende Funktionen auf Sytax-Fehler beim Startup und verzögert das vollständige Parsen bis die Funktion das erste Mal tatsächlich aufgerufen wird. Damit soll vor allem die Seitenladezeit deutlich beschleunigt werden. Zudem wird so verhindert, dass Memory unnötigerweise zum Speichern von Metadaten wie ASTs oder Bytecode für redundante Funktionen genutzt wird.

Mit dem Creators Update wird die Funktionalität des defer-parsings erweitert und der Speicherverbrauch dank des sogenannten re-deferrings verbessert. Dazu sagt der Chakra-Program-Manager Limin Zhu im Microsoft-Edge-Blog:

The idea of re-deferring is deceptively simple – for every function that Chakra deems would no longer get executed, the engine frees the bulk of the memory the function holds to store metadata generated after pre-parsing, and effectively leaves the function in a deferred state as if it has just been pre-parsed.