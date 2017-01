Material Design Lite – Designsprache à la Google

MDL ist dabei nicht die erste Implementierung dieser Art. Es gab schon zuvor einige Templates und Frameworks, die Googles Material-Design-Standard fürs Web adaptiert haben. Google geht aber einen Schritt weiter: MDL ist mit allen gängigen Frameworks nutzbar, leicht zu installieren und zu nutzen und dazu noch recht klein. MDL ist auf Einfachheit ausgelegt – im Design wie in der Verwendung.

Simple, textlastige Websites sind die große Stärke von MDL. Blogs, Landing Pages und ähnliche Projekte können gut damit realisiert werden. MDL verspricht dabei, mit allen modernen Browsern zu funktionieren und auch für alte Browser eine gute Darstellung zu liefern. Das zentrale grafische Merkmal von MDL ist dabei das auf Blocks beruhende Design, das sich auch auf diversen Google-Websites wiederfindet. Das Tabellen-Design sticht daneben besonders hervor. Ein Mousover-Effekt und Checkboxes können problemlos mit MDL realisiert werden.

MDL kann kostenlos von einer eigens von Google erstellten Website heruntergeladen werden. Dort findet sich auch eine Dokumentation aller Features. Um mit MDL zu arbeiten, müssen zuerst die Material Lite JavaScript- und CSS-Files in jede HTML-Seite des Projekts eingefügt werden. Die Dateien können selbst gehostet oder direkt über Googles CDN eingebunden werden, wodurch automatisch immer die neuste Version genutzt wird.

Danach wird das Farbschema des Projekts ausgewählt. MDL arbeitet mit einer Primär- sowie einer Komplementärfarbe. Für die Farbwahl steht auf der MDL-Website ein Tool zur Verfügung, das gleich die notwendige Zeile CSS-Code für die Verwendung des Google CDN erzeugt. Durch den Download der entsprechenden Files kann die Farbwahl aber auch weiter personalisiert werden.

Damit sind die grundlegenden Einstellungen vorgenommen und alle weiteren Komponenten können hinzugefügt werden. Google stellt Webdesignern mit MDL diverse Objekte zur Verfügung, die alle auf der Philosophie des Material Design beruhen:

„A visual language for our users that synthesizes the classic principles of good design with the innovation and possibility of technology and science.“ – getmld.io