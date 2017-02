15 Jahre .NET-Plattform – Geburtstag bei Microsoft

Die erste Version von .NET wurde zusammen mit Visual Studio.NET veröffentlicht und war Teil einer Strategie, die Microsoft als „Next Generation Windows Services“ bezeichnete.

Die Idee dazu wurde als Vision erstmals im Juni 2000 vorgestellt und als Familie von Produkten unter dem Label .NET angekündigt. In der Pressemeldung dazu liest man die Aussagen von Bill Gates im Rückblick mit einem Schmunzeln. Wir wissen jetzt auch, dass nicht alles umgesetzt wurde, was man sich und der Welt versprochen hat – aber hinterher ist man ja immer schlauer, aber vor allem von dem beeindruckt, was erreicht wurde.

Microsoft Chairman Bill Gates, who in January also became chief software architect in order to devote himself fully to this effort, said today that Microsoft and industry partners will pioneer the “Next Generation Internet” through software that breaks down today’s barriers between “digital islands” — computers, devices, Web sites, organizations and industries — to help realize the full potential of the Internet.

“The impact of the Internet has been spectacular to date, but the pace of innovation will accelerate over the next five years,” Gates said. “Our goal is to move beyond today’s world of standalone Web sites to an Internet of interchangeable components where devices and services can be assembled into cohesive, user-driven experiences.”