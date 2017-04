Die aktuelle Version 53 von Firefox hat einige einschneidende Veränderungen im Gepäck. So bleiben Nutzer von älteren Betriebssystemen bei dieser Version außen vor. Anwender, die noch Windows und Vista sowie 32-Bit-Versionen von Mac OS X im Einsatz haben, können Version 53 nicht installieren (hier gibt’s alle Infos zum Plattform-Support). Sicherheitsupdates für diese OS erhält nur noch die ESR-Version von Firefox 52.

Die gewichtigste Neuerung ist jedoch die Tatsache, dass Mozillas erstmals Teile aus dem vor einem halben Jahr angekündigten Project Quantum in die neue Firefox-Version eingebaut hat. Hinter Project Quantum steckt Mozillas neue Rendering-Engine, die auf Mozillas eigens entwickelter Programmiersprache Rust basiert. Sie soll die Performance auf Desktop- und Mobilgeräten „erheblich“ verbessern.

Mit dem sogenannten Quantum Compositor soll vor allem die Grafikstabilität durch den Einsatz der sogenannten Compositor Process Separation erhöhen. Dabei läuft das Kernstück der Browser-Engine, der sogenannte Graphics Compositor, ab sofort in einem separaten Prozess – getrennt vom Firefox-Hauptprozess. Der Compositor soll dabei ähnlich den Ebenen in Photoshop arbeiten: Alle im Browser errechneten Grafik-Ebenen werden in einem Bild vereint („flattening“). Entscheidend für die erhöhte Geschwindigkeit ist aber vor allem, dass der Quantum Compositor über den Grafikprozessor läuft und nicht über den Hauptprozessor. Auch Crashes sollen so verringert werden: Stürzt der Graphics Compositor ab, hängt sich dank Prozesstrennung nicht der gesamte Firefox auf. Mozilla Developer Advocate Dan Callahan beschreibt die Funktionsweise des Quantum Compositor so:

Compositors are responsible for flattening all of the various elements on a webpage into a single image to be drawn on the screen. Firefox can now run its compositor in a completely separate process from the main Firefox program, which means that Firefox will keep running even if the compositor crashes—it can simply restart it.