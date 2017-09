Entwickler Magazin Spezial Vol. 13: APIs

APIs machen Entwickler zu Architekten von Ökosystemen

in seinen Anfangszeiten war das Web vor allem eins: statisch. Es war geprägt von den noch meist unbeholfenen Versuchen, analoge Inhalte ins „Elektronische“ zu übertragen. Glücklicherweise sind diese Zeiten längst vorbei. Nutzer verlangen heute Rich User Experiences, die interaktiv, dynamisch und skalierbar sind. Nur wer in diesem harten Konkurrenzkampf Inhalte und Services anbietet, die diese Anforderungen erfüllen, hat eine Chance auf Erfolg. Auch Unternehmen haben mittlerweile realisiert: Im Vorteil ist, wer Partnern, Entwicklern und Endbenutzern eine Vielzahl von Daten und Services über Unternehmensgrenzen hinaus zur Verfügung stellen kann und so attraktive Mehrwerte erzeugt. Im Zentrum solcher Bemühungen stehen die Application Programming Interfaces, kurz APIs. Für den Nutzer unsichtbar, wären unzählige Webdienste und mobile Technologien von heute ohne sie nicht denkbar. Willkommen in der API-Economy!

Obwohl der Begriff API schon seit Jahrzehnten existiert, wurde ihm in den letzten Jahren neues Leben eingehaucht. Die Anforderungen der digitalen Transformation haben neue Geschäftsmodelle hervorgebracht, die die schnelle Verfügbarkeit immer größerer Datenmengen erfordern. Die Lösung: APIs. Der Knackpunkt: Im Gegensatz zu früher handelt es sich dabei immer häufiger um offene Schnittstellen. Denn in der heutigen Client-Server-Welt können sich Unternehmen nicht mehr abschotten. Vielmehr müssen sie sich angesichts einer zunehmend dezentralisierten IT nicht nur mit dem Open-Source-Gedanken auseinandersetzen, sondern sich auch darauf einlassen. Nur dann lassen sich die eigenen Mehrwerte effizient mit denen von Dritten zum Vorteil des Kunden kombinieren. Und so nutzen Entwickler immer häufiger Webtechnologien wie HTTP, REST, JSON und nicht zuletzt Node.js, um neue Geschäftsmodelle umzusetzen – und avancieren damit zu Architekten ganzer Ökosysteme.

Aber sind wir vollends im Zeitalter der APIs angekommen? Eine schwierige Frage, deren Beantwortung Sie die Lektüre dieses Sonderhefts hoffentlich ein wenig näher bringt. In dieser Ausgabe möchten wir versuchen, Ihnen in drei Bereichen der API-Welt nützliches Praxiswissen an die Hand zu geben. Angefangen beim API-Design über API-Development bis hin zum API-Management geben Ihnen unsere Autoren wertvolle Einführungen, verraten Ihnen den einen oder anderen Kniff und empfehlen Ihnen das nötige Handwerkszeug. Sie stellen Ihnen die Grundlagen des API-Designs vor und führen Sie in den Aufbau sowie die Implementierung von Web-APIs ein.

Handfestes API-Development-Know-how kommt ebenfalls nicht zu kurz. Erfahren Sie, wie man mit Node.js und TypeScript Web-APIs entwickelt und testet oder alternativ ein REST-API mit ZendExpressive aufsetzt. Richtig umgesetzt, ist schließlich das API-Management der Schlüssel, um den Mehrwert von APIs voll auszuschöpfen. Lernen Sie, wie APIs als Turbo für plattformbasierte Geschäftsmodelle wirken können, welche rechtlichen Stolperfallen zu beachten sind und wie Ihnen die OpenAPI Specification hilft, den Überblick über die Fähigkeiten Ihres API zu behalten.

Denn fest steht: Es reicht nicht länger aus, APIs einfach nur zu unterstützen! So werden auch Sie vielleicht demnächst zum Architekten eines ganzen Ökosystems.

Viel Vergnügen bei der Lektüre und bei der Entwicklung von spannenden Anwendungen!

Christoph Ebert

Redakteur