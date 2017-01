PhpStorm 2017.1 – Alles zur neuen PhpStorm-Version

Nachdem erst vor rund zwei Monaten die finale Version von PhpStorm 2016.3 erschienen ist, geht die Arbeit an der neuen IDE-Major-Version in die nächste Runde. PhpStorm 2017.1 wird die erste Version der beliebten Entwicklungsumgebung, die in diesem Jahr erscheinen soll. Entwickler können sich dabei bereits jetzt auf viele neue Features, umfangreiche Verbesserungen und zahlreiche Bug-Fixes freuen.

PhpStorm 2017.1 im Überblick PhpStorm 2017.1 Early Access Program

PhpStorm 2017.1 Early Access Program

Der Startschuss für das Early Access Program von PhpStorm 2017.1 ist gefallen. Ab sofort können Entwickler die jeweils aktuellsten EAP-Builds testen und damit die neuen Features und Verbesserungen seitens der PHP-, Web- und IntelliJ-Plattformen jeweils direkt ausprobieren.

PhpStorm 2017.1 EAP-Build 171.1834 steht zur Verfügung

Kurz vor den Feiertagen hat das Early Access Program von PhpStorm 2017.1 mit der Veröffentlichung des ersten EAP-Builds 171.1834 begonnen. Bereits diese Vorabversion konnte mit einigen Neuerungen überzeugen. So wurden etwa neue Zeilen-Highlights hinzugefügt, mit denen zum Beispiel alle erweiterten beziehungsweise implementierten Methoden, Stellen an denen ein Import genutzt wurde oder Stellen bei denen eine Ausnahme ausgegeben wurde, hervorgehoben werden können. Der geschriebene Code soll damit für die User noch visueller gestaltet und ihnen so die Arbeit erleichtert werden.

Ebenso gab es einige Verbesserungen für den Editor. So zeigen Parameter-Hinweise nun an, wenn Literals und Nulls als Methodenargumente genutzt wurden, was die Lesbarkeit des Codes verbessern soll. Neu sind auch einige Quick-Fixes zum Auflösen von undefinierten Variablen, Emoji-Support im Editor und die Integration mit den Angular Language Services. Alle Neuerungen können in den Release Notes nachgelesen werden.

PhpStorm 2017.1 EAP-Build 171.2014 erschienen

Kurz vor dem Jahreswechsel erschien mit Build 171.2014 der nächste EAP-Build von PhpStorm 2017.1. Auch hier dürfen sich User wieder über einige neue Features, Bug-Fixes und Verbesserungen seitens der PHP-, IntelliJ- und Web-Plattformen freuen. So wurden etwa viele Reparse-Fehler behoben; ebenso wurde Current Scope Highlighting für alternative Syntax-Statements implementiert. Außerdem kann nun die Sichtbarkeit einer neuen Methode im Add-Method-Quick-Fix ausgewählt werden. Verbesserungen gab es auch für Parameter Hints, dem Support von PHP 7.1 und dem Support von Read-Only-Repositories für Settings Storage. Alle Änderungen können in den zugehörigen Release Notes nachgelesen werden; die aktuelle Testversion steht im Early Access Program zum Download zur Verfügung.