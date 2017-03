Wenn man sich die Welt heute so anschaut, könnte man meinen, in einem Roman von Isaac Asimov oder Philip K. Dick aufgewacht zu sein - wir stellen unseren Computern und Smartphones Fragen und die Antwort kommt - fast menschlich - in Sekunden zu uns. Roman Schacherl und Daniel Sklenitzka beschäftigen sich in diesem shortcut mit den Microsoft Cognitive Services und wie diese dafür sorgen, dass Bots wie Cortana und Siri uns in Zukunft noch besser verstehen werden - und immer eine passende Antwort für uns parat haben werden. Zum Beispiel auf die Frage: Träumen Androiden von elektrischen Schafen?