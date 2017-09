Der Begriff „Cross-Plattform“ ist seit Längerem in aller Munde. Jede Software soll unabhängig von der Plattform oder dem Endgerät verfügbar sein und funktionieren. Der Traum, aus einer Codebasis alle Plattformen und Geräte zu bedienen, besteht schon lange: write once, run anywhere – ein von Java geprägter Slogan. Es zeichnet sich ab, dass Webtechnologien wie HTML5 und JavaScript diesen Traum tatsächlich Realität werden lassen. Doch welche Hindernisse müssen hierbei überwunden werden? Welche Softwarearchitekturen werden benötigt? Und wann müssen wir dennoch plattformabhängigen Code schreiben? Diesen Fragen geht Manuel Rauber in seinem shortcut nach.