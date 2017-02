Softwarestabilität in der Industrie

Zum Autor:

Joachim Arrasz ist als Software- und Systemarchitekt in Karlsruhe bei der synyx GmbH & Co. KG als Leiter der CodeClinic tätig. Darüber hinaus twittert und bloggt er gerne. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @arrasz. Seine Webseite: http://blog.synyx.de/



Jonathan Buch ist als Softwareentwickler in Karlsruhe bei der synyx GmbH & Co. KG tätig und beschäftigt sich dort mit Entwicklung, Systemadministration und CodeClinic-Aufgaben.



Sebastian Heib ist als Softwareentwickler in Karlsruhe bei der synyx GmbH & Co. KG tätig und beschäftigt sich dort mit der Entwicklung verteilter Backend-Systeme und CodeClinic-Aufgaben.



Sascha Rüssel ist als Systemadministrator bei der synyx GmbH & Co. KG in Karlsruhe tätig, regelmäßig auf Konferenzen wie der FrOSCon, FOSDEM und OSDC sowie auf Twitter unter @da_zivi anzutreffen.