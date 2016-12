Windows Developer 1.17

Mit SonarQube in the Loop Autoamtische Qualitätskonstrolle für C# und Visual Studio Rainer Stropek

Software soll Menschen in ihrem Leben und bei ihrer Arbeit unterstützen, sie produktiver machen und am besten alles vereinfachen. Als Entwickler ist es Ihr täglich Brot, genau dafür zu sorgen. Ihre Kunden erhalten von Ihnen Software, um die Buchhaltung, die Warenwirtschaft, die Kommunikation, die Produktion, den Verkauf und vieles mehr zu organisieren und abzuwickeln. Kurz gesagt, Ihre Software unterstützt inzwischen den gesamten Geschäftsprozess Ihrer Kunden. Wenn alles gut läuft, ist dieser Prozess so einfach und so modern, dass er den gegenwärtigen Vorstellungen von Industrie 4.0 oder digitaler Transformation entspricht.

Aber das gilt natürlich auch für Sie und Ihre Arbeit: Vorbei sind die Zeiten, in denen ein einfacher Texteditor die Grundlage für die Erstellung von komplexen Unternehmensanwendungen war. Auch wenn Sie das bestimmt noch könnten, sind Sie es doch gewohnt, mit einer IDE zu arbeiten, die Sie beim Erstellen von Code unterstützt, die bei der Projektplanung und bei der Arbeit mit dem Team assistiert und die schließlich dabei hilft, das fertige Produkt in den Betrieb zu bekommen. Auch und gerade als Entwickler ist es Software, die Sie bei der Arbeit unterstützt, Sie produktiver macht und im Idealfall alles vereinfacht.

Produktivität, Qualität und Zufriedenheit

Im Zuge der allgemeinen Beschleunigung des Entwicklungsprozesses, durch die Anforderungen des digitalen Markts, der sich auf Seiten der Entwicklung z. B. am Einsatz von agilen Methoden und dem aktuellen Trend zu DevOps zeigt, entwickeln sich auch die Developer-Tools weiter. Da selbst große Unternehmen wie Microsoft dazu übergehen, diese Tools Open Source zu entwickeln, haben Sie als Anwender und Entwickler zahlreiche neue Möglichkeiten, mit diesen zu arbeiten und Ihre Arbeitsweise zu verändern. Sie können die Tools nicht nur flexibler einsetzen, Sie können sie auch verbessern und an Ihren Bedarf anpassen.

Die Schwerpunktartikel dieser Ausgabe geben einen Einblick, wie Sie einfach besser entwickeln können. Durch eine Compilerplattform wie Roslyn erhalten Sie schon während der Entwicklung Informationen über den Code, die Ihnen helfen, Fehler zu finden und zu vermeiden – und zwar, bevor der Kunde sie erdulden muss. Denn dann sind Fehler richtig teuer. Auch SonarQube ist eine Lösung, die Sie schon zu einem frühen Zeitpunkt dabei unterstützt, guten Code zu schreiben.

Aber es müssen nicht immer die komplexen Lösungen sein. Manchmal reicht es schon aus, wenn eine Kommandozeile Ihr Angular-2-Projekt schneller startet oder das Testing und die Auslieferung der Software vereinfacht. Am Ende ist es nicht (nur) das Geld auf dem Konto, das zählt, sondern auch die Qualität der Lösung, der Spaß bei der Arbeit und die Zufriedenheit bei allen Beteiligten – und auf Ihrer Seite auch der Werkstolz, wie es Stefan Barth in seinem Artikel zur aktuellen Arbeitsmarktsituation nennt.

