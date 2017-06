Um das entwickler.kiosk-Abonnement abzuschließen wählen Sie bitte oben aus, ob Sie bereits bestehender Abonnent eines unserer Fachmagazine sind oder ob Sie das entwickler.kiosk-Abonnement als Neukunde abschließen. Als Abonnent gelangen Sie so direkt zum Bestellformular für das entwickler.kiosk-Abonnement und können dieses unter Angabe Ihrer bestehenden Abonummer direkt bestellen. Ihre Abonummer finden Sie in Ihrer Aborechnung oder auf dem Adressaufkleber auf Ihrem Printmagazin.

Sind Sie Neukunde,gelangen Sie in den Entwicklershop, in dem Sie Ihr entwickler.kiosk-Abonnement bestellen. Sobald Ihre Bestellung verarbeitet wurde, senden wir Ihnen die Abonummer für den entwickler.kiosk per E-Mail zu. Bei Fragen zu Ihrer Rechnung wenden Sie sich bitte an unseren Leseservice.